Части тела женщины найдены в мусорном контейнере в Барановичах

Жестокое убийство женщины расследуют в Барановичах. Фото: СК
Жестокое убийство женщины расследуют в Барановичах, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете.
«По данным следствия, вечером 14 апреля поступило сообщение от мужчины об обнаружении в мусорном контейнере вблизи многоквартирных домов частей тела женщины», – рассказали подробности в СК.
Следователи и специалисты Барановичского межрайонного отдела ГКСЭ осмотрели место происшествия. Эксперты управления ГКСЭ по Брестской области при помощи автоматизированной дактилоскопической информационной системы (АДИС) установили личность погибшей. Это 45-летняя жительница райцентра.
Уголовное дело завели по п.6 ч.2 ст.139 (Убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Беларуси.
«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан 50-летний минчанин. В настоящее время следователи проводят следственные действия с его участием», – добавили в СК.
Все обстоятельства совершения преступления, а также мотив, устанавливаются.
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