Переводить деньги из Россию в Беларусь начнут по номеру мобильного телефона и мгновенно на карточку

В 2022 году россияне смогут переводить в Беларусь деньги по номеру мобильного. Фото: pixabay.com.

Стало известно, что уже в 2022-ом году переводить деньги в Беларусь россиянам станет доступно по номеру мобильного телефона. Об этом проинформировало ТАСС со ссылкой на представителя Департамента национальной платежной системы РФ.

Так переводы средств в Беларусь всего лишь по номеру мобильника будут осуществляться с помощью разработанной Банком России Системы быстрых платежей (СБП). Предполагается, что доступ к таким переводам у россиян появится уже с середины 2022-го года.

- Сегодня одна из ближайших стран, с кем мы осуществляем взаимодействие (в сфере развития быстрых платежей на пространстве ЕАЭС - Прим.), - это Беларусь. Думаю, что в середине 2022-го года такая возможность у наших граждан появится, - прокомментировала директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

К тому же времени - середине 2022-го года, считают в Департаменте, станет доступен перевод денег на банковские карты из России в Беларусь. Над осуществлением карточных переводов также ведется активная работа.

Как итог, после ввода системы физлица из России смогут мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона или на карту в Беларусь. Для этого финучреждение или регулятор должны быть подключены к российской СБП (на данный момент к системе подключены свыше 200 банков). СБП запустили в феврале 2020 года. С ее помощью можно переводить деньги по номеру мобильного телефона, и не важно в каком банке открыты счета отправителя и получателя.

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