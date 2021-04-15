Дожди и грозы: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси с 16 по 18 апреля

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси с 16 по 18 апреля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дождливая и пасмурная погода установится в Беларуси в предстоящие выходные. Об этом сообщили в Белгидромете.

По словам синоптиков, 15 апреля, а также в течение ближайших нескольких дней в Беларуси ожидается преобладание облачной погоды. На значительной части территории пройдут дожди, местами по востоку страны сильные дожди, в отдельных районах Гомельской и Могилевской областей возможны грозы.

Так, в пятницу, 16 апреля, в республике по-прежнему будет ощущаться сильное влияние атмосферных фронтов от циклона с центром над севером Украины. Будет облачно. На большей части территории Беларуси пройдут дожди, днем в некоторых районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами будет слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный ночью умеренный, днем порывистый. Ночью столбики термометров покажут от +4°С до +9°С, в то время как днем температура воздуха будет в пределах от +8°С по юго-западу до +16°С по северо-востоку.

В субботу, 17 апреля, сохранится влияние атмосферных фронтов. Погода будет облачной с прояснениями. Ночью местами, а днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Кроме того, днем в некоторых районах возможны грозы. Ночью и утром местами – слабый туман. Температура воздуха ночью составит от +3°С до +8°С, днем будет в пределах +10°С… +16°С.

В воскресенье, 18 апреля, погода начнет немного проясняться, будет менее облачно. Местами, в основном по южной половине республики пройдут кратковременные дожди. Днем в некоторых районах вероятны грозы. Ночью и утром в южных районах ожидается слабый туман. Ночью температура воздуха составит от +2°С до +8°С. Днем будет теплее: до +12°С… +18°С.

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