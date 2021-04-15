Глава Нацбанка Каллаур прокомментировал разговоры о своей отставке. Фото: БелТА

Глава Национального банка Беларуси Павел Каллаур прокомментировал слухи о своей отставке.

- Мне еще рано заниматься рыбалкой. Я намерен и далее выполнять профессионально свою работу. Хотел бы донести одну мысль. Мы рассматриваем актуальные вопросы, которые касаются ценовой и финансовой стабильности. Эта стабильность – общественное благо. Задача и профессиональный долг Национального банка – это прилагать все усилия, чтобы обеспечивать эти блага. Мы должны вернуться к среднесрочной цели – инфляция 5%, - приводит слова Каллаура портал tut.by.

Глава Нацбанка добавил, что считает своим профессиональным долгом обеспечить защиту данных целей.

Напомним, что во вторник, 13 апреля, Александр Лукашенко назначил Павла Каллаура Полномочным представителем Беларуси в Совете Межгосударственного банка.

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