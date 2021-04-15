В Минск 16 апреля прилетит премьер-министр России Михаил Мишустин

Премьер-министр России Мишустин прилетит в Минск 16 апреля. Фото: ТАСС

Премьер-министр России Михали Мишустин в пятницу, 16 апреля, прилетит в Минск. Он встретится с Александром Лукашенко и премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

- Михаил Мишустин летит в Минск. В пятницу, 16 апреля, он первым делом встретиться с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а после этого – с премьер-министром Беларуси Романом Головченко. Хотя, конечно, Головченко будет присутствовать и на главной встрече, - написано в сообщении телеграм-канала «Пул Первого».

В «Пуле Первого» также добавили, что встреча запланирована на 12 часов.

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