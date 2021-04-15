Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 апреля 2021 года: 1222 новых случая COVID-19, 10 смертей за сутки

Свежая статистика от Минздрава по коронавирусу в Беларуси Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу на 15 апреля. За сутки было выявлено 1222 пациента с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 340 023 человека.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1348 человек.

Всего в Беларуси на 15 апреля коронавирусной инфекцией переболели уже 330 483 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 2 393 пациента, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 5 миллионов 608 тысяч 959. За последние сутки провели 19 263 теста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мы поцеловались в масках, и он уехал…»: вдова актера из Витебска, который стал первым умершим с COVID-19 в Беларуси, об их любви и годе разлуке.

Мы поговорили со Светланой Дашкевич – вдовой Виктора Дашкевича. 75-летний актер стал первой официальной жертвой коронавируса в Беларуси в марте 2020 года. (подробности)

500 тысяч доз ежемесячно: Минздрав одобрил «Спутник V», разлитый в Беларуси.

В поликлиниках смогут увеличить доступность вакцинации для населения. (подробности)