Генпрокуратура: в 2020 году зарегистрировано 3000 «протестных» преступлений. И вот какие именно

Генпрокуратура: в 2020 году зарегистрировано 3000 «протестных» преступлений/ Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Правоохранительная система страны в прошлом году столкнулась с большим числом общественно опасных действий, направленных на разрушение правопорядка и белорусской государственности, - цитирует пресс-служба Генпрокуратуры заместителя генпрокурора Геннадия Дыско. - За истекший период зарегистрировано более 3 тысяч преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста. Из них выявлено свыше 750 фактов осквернения сооружений и порчи имущества, около 600 оскорблений представителей власти, более 300 случаев насилия или угрозы его применения в отношении сотрудников милиции.

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