В «Белнефтехиме» рассказали, насколько подорожает автомобильное топливо до конца 2021 года Фото: Инна КОРСАК

В «Белнефтехиме» рассказали, насколько подорожает автомобильное топливо до конца 2021 года. Данная информация содержится в протоколе заседания общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при концерне «Белнефтехим».

- Стоимость автомобильного топлива в Беларуси остается минимальной по сравнению со всеми сопредельными странами, которые не применяют бюджетный механизм демпфирования цен. Для адаптации потребителей к изменению цен концерном была определена в качестве базовой стратегия еженедельного изменения цен на топливо не более чем на 1 копейку за литр. В подобном случае цена на автомобильное топливо не снижается на такой же процент, как падает цена на нефть, но и не растет таким же темпом в период роста котировок, - написано в протоколе.

В «Белнефтехиме» добавили, что в целях сохранения ценовой стабильности на рынке нефтепродуктов концерн и далее продолжит стратегию поэтапного изменения цен с учетом всесторонней оценки изменения конъюнктуры рынков и анализа экономического положения производителей.

- При неизменности текущих условий хозяйствования, в числе которых цена на нефть и курс белорусского рубля, до конца 2021 года цены на автомобильное топливо запланировано увеличить на 5-6%, - сказано в протоколе.

Напомним, что с начала 2021 года цена на автомобильное топливо повысилась уже на 10 копеек.

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