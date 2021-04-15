Фотофакт. Что сделали витебские десантники с мальчиком, который плевал на воинские могилы

Витебские десантники решили перевоспитать мальчика, который плевал на воинские могилы мемориала на Успенской горке. Фото: Министерство обороны.

Мальчика, который выложил в TikTok видеоролик, где он плюет на воинские захоронения мемориального комплекса на Успенской горке в Витебске, будут перевоспитывать десантники. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Для 11-летнего Владислава и его одноклассников организовали экскурсию и рассказали об истории воздушно-десантный войск. Фото: Министерство обороны.

Десантники 103-й отдельной воздушно-десантной бригады намерены сделать из 11-летнего Владислава настоящего патриота. Вместе с одноклассниками мальчика пригласили в бригаду, провели экскурсию по музею воинской славы, рассказали об истории воздушно-десантных войск. Владислава также военные взяли с собой на полевой выход.

По словам Владислава, он сожалеет о сделанном, отметили в Минобороны. На этом перевоспитание Владислава не закончилось – витебские десантники планируют привлекать его вместе с одноклассниками к мероприятиям, посвященным Дню Победы, и познакомить с ветеранами.

Ребят планируют привлекать к мероприятиям в честь Дня Победы и знакомить с ветеранами. Фото: Министерство обороны.

Напомним, 11-летний мальчик из Витебска выложил в TikTok ролик, где он проходит по аллее воинских захоронений и плюет на могилы героев войны. Социальная сеть вскоре заблокировала ролик, как «вызывающе оскорбительный», но он успел стать вирусным и разошелся по интернету. Личность мальчика установили, им заинтересовались правоохранительные органы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Израиле в пустыне во время учений нашли награду белорусского ветерана Второй мировой войны.