Стало известно, когда состоится суд над Тимой Белорусских

Стало известно, когда будут рассматривать дело Тимы Белорусских. Фото: tut.by

В пятницу, 16 апреля, в Московском суде Минска будут рассматривать дело по обвинению Тимы Белорусских в незаконном обороте наркотических веществ. Об этом проинформировали в пресс-службе Верховного суда.

Напомним, что исполнитель был задержан в январе 2021 года в одном из ночных клубов Минска. При нем сотрудники милиции обнаружили гашиш.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса - Незаконный оборот наркотических средств. 25 марта 2021 года прокуратура передала дело в суд.

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