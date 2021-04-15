Жительницу Сторобина искали «всем миром» четыре месяца. Оказалось, она скрывалась от правосудия, потому что украла деньги с карточки соседа.

38-летнюю жительницу Старобина – это под Солигорском – хватились 3 января, - сообщает портал «Электронный Солигорск». Она ушла из дома и больше о ней ничего известно не было. К поиску подключился известный поисковый отряд «Ангел». А потом выяснились интересные подробности. Оказалось, 22 февраля ее объявил в розыск МВД Беларуси. Но не потому, что она ушла из дома и не вернулась, а потому что в прошлом году она украла с карточки соседа деньги. А когда поняла, что ее вычислили – ударилась в бега. Кстати, у женщины был российский паспорт. В результате она скрывалась несколько месяцев. Дома, на попечение пожилой матери, она бросила двух несовершеннолетних детей – 6 и 8 лет, которые впоследствии оказались в приюте.

– В ходе проведения мероприятий по розыску скрывающейся преступницы, нами проверялись самые различные версии – от бегства в Российскую Федерацию до суицида – было трудно поверить, что женщина просто бросила двоих детей. По результатам проведенных мероприятий гражданка была задержана на территории Солигорского района в ночь с 8 на 9 апреля, в настоящее время она передана следственным органам, инициировавшим розыск, - рассказали в отделении розыскной работы Солигорского РОВД.

Сообщается, что сегодня женщина сожалеет о содеянном. Говорит, что бегство того не стоило.

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