В МВД рассказали, что слово «дурак» и «идиот» в отношении сотрудников милиции – оскорбление, а в бытовом конфликте – нет

В МВД рассказали, что слово «дурак» и «идиот» в отношении правоохранителей – оскорбление, а в бытовом конфликте – нет. Фото: ont.by

Один из читателей портала tut.by обратился в государственные органы с целью выяснить, являются ли употребление некоторых слов в адрес сотрудников милиции оскорблением.

Данный вопрос он начал изучать после истории, которая произошла в одной из гомельских аптек: покупатель обозвал заведующую аптекой дурой и идиоткой, но милиция не усмотрела в его действиях административного правонарушения.

Читатель портала tut.by направил запрос в Министерства внутренних дел, чтобы узнать, является ли обращение к сотрудникам милиции со словами «дурак» и «идиот» оскорблением. По его словам, первая пришедшая реакция на него была «без конкретики». Но мужчина решил спросить о том же Генеральную прокуратуру, которая перенаправила запрос снова в МВД. Наконец-то мужчине ответили.

- По результатам проверки сообщаем, что слова, выраженные в неприличной форме, в том числе указанные Вами в обращении, являются оскорблением должностного лица госоргана при исполнении им служебных полномочий, которые влекут административную ответственность по статье 24.4 КоАП в силу особого статуса сотрудника МВД Беларуси, - написано в ответе.

В МВД рассказали, что слово «дурак» и «идиот» в отношении правоохранителей – оскорбление, а в бытовом конфликте – нет. Фото: tut.by

В декабре 2020 года в одной из аптек Гомеля произошел конфликт между женщиной-провизором и 64-летним пенсионером. Мужчина пришел в аптеку с просроченным рецептом, а когда по нему не смог получить необходимые лекарства, то обозвал женщину «дурой, козлиной и идиоткой».

Женщина написала заявление в милицию, но там сообщили, что в действиях пенсионера нет состава административного правонарушения.

- Получается, что обращение таким образом к фармацевту аптеки Гомеля не являлось оскорблением, но если так обратиться к сотруднику МВД, то это уже оскорбление, - сделал вывод читатель портала tut.by.

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