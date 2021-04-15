Пьяный мужчина на «Жигулях» «телепортировался» в гараж, забыв открыть ворота. Фото: ГАИ Минской области.

Курьезное ДТП случилось на днях в Молодечно на территории гаражного кооператива. Водитель автомобиля ВАЗ сумел въехать в запертый гараж. Фокус разгадали прибывшие на место сотрудники ГАИ. Оказалось, автомобилист для прохождения сквозь стены использовал «допинг», пишет onliner.by.

Как сообщили в ГАИ Минской области, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

38-летнего водителя доставили на медосвидетельствование, которое выявило у него 2,18 промилле алкоголя. Как сообщается, ранее он уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, водительского удостоверения он лишен. Автомобиль доставлен на штрафстоянку.

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