Глава Нацбанка Павел Каллаур рассказал, что хранит сбережения в белорусских рублях Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава Национального банка Беларуси Павел Каллаур рассказал, что хранит сбережения в белорусских рублях. Он добавил, данная стратегия обеспечила хорошую доходность за последние пять лет.

- Да, я всегда сберегаю в белорусских рублях. У меня стратегия сбережения – не менее 13 месяцев безотзывные вклады. Попросил мне сделать расчеты и выяснилось, что за пять лет доходность в сравнении с долларовыми сбережениями была выше на 70%, - приводит слова Каллаура портал tut.by.

Глава Нацбанка отметил, что в последние 1,5-2 года доходность рублевых сбережений все-таки была ниже долларовых на 5%.

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