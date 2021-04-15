Алла Пугачева на свое 72-летие задула свечи и плюнула в праздничный торт.

Знаменитая певица Алла Пугачева празднует 15 апреля свое 72-летие. Первыми ее поздравила семья, а Максим Галкин поделился этим моментом в Instagram.

Дети Лиза и Гарри вместе со звездным папой ждут Примадонну, подготовив торт, цветы и подарки. Семья очень трогательно поздравила артистку, а вот праздничное угощение «подставило» Аллу Пугачеву. Певица получила поздравления, а потом плевком задула свечи на праздничном торте.

Этот момент повеселил семью, а также огромное число поклонников Аллы Пугачевой. Юзеры принялись также поздравлять Примадонну в комментариях, а кадры с трогательным моментом посмотрели более 1,2 миллионов раз.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

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