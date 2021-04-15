Фотофакт. Посмотрите, в какие цвета перекрасили бело-красную стелу на границе Брестской и Гомельской областей

Вот так стела на границе Брестской и Гомельской областей выглядела раньше. Фото: media-polesye.by

На границе Брестской и Гомельской области в Лунинецком районе стоит знак «Брестская область». И если раньше ее всегда красили в бело-красные цвета, то сейчас уже нет. Об этом сообщает издание «Медиа-Полесье».

В этом году благоустройством стелы занимались сотрудники РУПП «Гранит» из Микашевичей. Они решили полностью ее перекрасить: если раньше слова «Брестская область» были написаны белым цветом на красном фоне, то сейчас стали белыми, но на синем фоне.

И вот так она выглядит сейчас. Фото: media-polesye.by

Помимо этого, перекрасили надпись «Лунинецкий район» и добавили гербы района, а также области.

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