Летом на белорусском аэродроме начнут дежурить российские истребители

Российские истребители Су-30СМ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Военные России и Беларуси летом нынешнего года приступят к несению совместного боевого дежурства по противовоздушной обороне на одном из белорусских аэродромов, - цитирует Interfax.by командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майора Игоря Голуба. Он отметил, что в конце 2020 года министры обороны Беларуси и России утвердили план действий дежурных сил по ПВО войск и средств Единой региональной системы ПВО двух стран.

- В рамках практической реализации в этом году уже летом на одном из наших аэродромов в Республике Беларусь начинается несение совместного боевого дежурства силами и средствами ВВС и войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космическими силами РФ, - сказал он.

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