Выпускнице журфака БГУ дали два года домашней химии за оскорбление главы ЦИК Ермошиной. Фото: соцсети Алевтины Корчик

Выпускнице Института журналистики БГУ, 25-летней Алевтине Корчик, назначили два года «домашней химии» за оскорбительный комментарий в адрес главы ЦИК Лидии Ермошиной. Об этом сообщает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Вясна».

Корчик обвиняется по статье 369 Уголовного кодекса – Оскорбление представителя власти. Она 30 октября 2020 года в одном из телеграм-каналов оставила комментарий, в котором унизительно охарактеризовала главу ЦИК Лидию Ермошину.

На судебном заседании прокурор запросил для 25-летней девушки ограничение свободы сроком на два года без направления в учреждения открытого типа. Судья Лидия Телица вынесла такой же приговор.

Алевтина Корчик работает копирайтером и техническим писателем.

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