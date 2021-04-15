Фотограф «Нашай нiвы» Бужан стала одним из победителей престижного мирового конкурса World Press Photo. Фото: "Наша нiва"

Фотограф «Нашай нiвы» Надежда Бужан стала одним из победителей престижного мирового конкурса в области профессиональной фотожурналистики World Press Photo. Информация об этом была размещена на официальном сайте конкурса.

Надежда Бужан заняла второе место в номинации Spot News.

На снимке запечатлен момент, как Ольга Северинец ждет своего мужа, политика Павла Северинца с цветами в руках у следственного изолятора, который находится на Окрестина.

- Я отправила это фото на конкурс в последний момент. Уже подготовила письмо и перед тем, как нажать на кнопку, вспомнила о нем. После президентских выборов было столько событий, что данный кадр едва ли не забылся, - передает слова Бужан «Наша нiва».

На снимке Надежда Бужан. Фото: Интаграм Надежды Бужан

Напомним, что Павел Северинец был задержан 7 июня 2020 года после пикета на площади около Комаровского рынка. Ольга ждала мужа у выхода из следственного изолятора, но он так и не вышел на свободу.

В 64-ом конкурсе World Press Photo-2021 приняло участие 4315 фотографов из 130 стран. Фотография Надежды Бужан стала единственной, которая рассказывала о событиях в Беларуси, последовавших за президентскими выборами.

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