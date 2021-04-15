Слух: отменяют «ковидные» надбавки врачам. Ситуацию прокомментировали в Минздраве Беларуси.

- В последнее время начала появляться информация, я бы сказал – слухи, об отмене, сокращении и других изменениях по выплатам в соответствии с указом президента № 131. Поясню – речь идет о надбавках за работу с COVID-19, - цитирует замминистра здравоохранения Дмитрия Чередниченко пресс-служба ведомства. - Минздрав официально заявляет, что никаких планов ни у министерства, ни у правительства по отмене 131 Указа не было и не будет!

По данным ведомства, с начала года выплачено около 350 миллионов рублей в качестве надбавок. Их получили 82 тысячи медицинских работников. Из них 20 тысач - врачи, 39 тысяч - средние медработники и 23 тысячи - другие специалисты, принимающие участие в работе с пациентами с COVID-19.

- Официально заявляю: Минздрав держит ситуацию по целевому использованию выделенных средств на постоянном контроле! – сказал Дмитрий Чередниченко.

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