В Пинском районе пятилетний ребенок выпал из окна

Мальчик выпал из окна второго этажа в Пинске. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

ЧП произошло утром 13 апреля в Пинске. Как сообщает Следственный комитет, из окна многоквартирного дома выпал пятилетний ребенок.

Мальчик вместе с родителями пришел в гости к своей тете. Взрослые разговаривали в одной комнате, а ребенок играл в другой. Пока взрослые были заняты беседой, мальчик залез на подоконник, открыл окно и выпал из него наружу. Квартира находится на втором этаже.

Ребенок получил травмы, он в больнице. Жизни малыша ничего не угрожает.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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