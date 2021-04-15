Из Беларуси запретили вывозить гречку. Опубликовано новое постановление правительства

Из Беларуси запретили вывозить зерно Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Совмин Беларуси запретил на ближайшие три месяца вывозить из страны зерно, злаки и другое сырье. Такое постановление приняло правительство, документ официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале и он вступил в законную силу. Речь идет о временном запрете на вывоз за границу пшеницы, ржи, их смесей, а также ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса. Причем, вывоз за рубеж этого сырья запрещен как в государства - члены ЕАЭС, так и за пределы таможенной территории союза.

Как уточняется в постановлении, «вне зависимости от страны происхождения», а также - «в не являющиеся членами союза страны при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта».

Есть несколько исключений. В частности, если товар вывозят, чтобы оказать международную гуманитарную помощь другим странам или в качестве припасов. Под запрет также не попадают транзитные перевозки в том случае, если они начинаются и завершаются вне таможенной территории ЕАЭС. Оговорены и некоторые другие исключения.