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Общество15 апреля 2021 18:13

Вот кому жаловаться, если есть претензии к «Белтелекому». КГК проведет горячую линию

Пожаловаться могут не только клиенты, но и работники РУП «Белтелеком» - им предложено высказаться о недостатках в деятельности организации
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Вот куда нужно звонить, если вы хотите пожаловаться на "Белтелеком". Можно анонимно.

Вот куда нужно звонить, если вы хотите пожаловаться на "Белтелеком". Можно анонимно.

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Комитет госконтроля проведет горячую линию по качеству услуг РУП «Белтелеком». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Звонить можно 16 апреля 2021 года в Комитете государственного контроля с 14.00 до 16.00 по тел. 8(017) 328 69 40. Обращаться могут жители Минска и регионов, которые хотят сообщить информацию о качестве оказываемых «Белтелекомом» услуг, о своевременности реагирования на обращения, высказать критические замечания и конструктивные предложения по совершенствованию работы организации. Обращаться можно по желанию анонимно.

В КГК уточнили, что звонков на горячую линию ждут не только от клиентов, но и от сотрудников «Белтелекома» и его структурных подразделений, которые хотели бы высказать мнение о недостатках в работе организации и мерах по совершенствованию работы.

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