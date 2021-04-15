Трехмесячный запас. Минздрав прокомментировал слухи о недостатке лекарств от онкологии

Минздрав прокомментировал слухи о недостатке лекарств от онкологии Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

После того, как в интернете написали о слухах, что в Беларуси не хватает лекарств для лечения рака, ситуацию прокомментировали в Министерстве здравоохранения. Заместитель главы ведомства Дмитрий Чередниченко заявил, что в республике есть «полный спектр лекарств по всей онкологической, кардиологической и ковидной линейке».

Замминистра добавил, что есть трехмесячный запас препаратов. В частности, запасы противоопухолевого «Цисплатина» есть во всех областях страны - 30% годовой потребности. В ближайшее время проведут еще одну закупку этого лекарства, заверили в Минздраве.

Даже в проблемном 2020 году ведомство сумело «обеспечить граждан важнейшими онколекарствами»:

- Уверен, получится это и в нынешнем году, - констатировал Чередниченко.

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