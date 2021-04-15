Рыбак придумал, как красть рыболовные снасти в магазинах: использовал фото на телефон

Мужчина обокрал четыре магазина рыболовных товаров на общую сумму более 2500 рублей. Фото: кадр из видео ГУВД.

В Минске во Фрунзенском районе поймали рыболова, который воровал из магазинов, где продается все для рыбалки. Пострадали от его действий четыре магазина, причем пропажу сотрудники обнаружили только, когда проводили инвентаризацию.

-Оперативники установили личность мужчины, причастного к кражам. Им оказался ранее судимый 40-летний уроженец Минской области, проживающий в столице, - рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Рыболов придумал необычную схему кражи. Он рассматривал товары в магазине, снимал с них антикражные бирки и прятал товары на стеллажах. Сфотографировав место, где спрятал предметы без бирок, мужчина уходил, а через какое-то время возвращался и забирал их. Мужчина крал удочки, катушки, воблеры, приманки, проволоки, резинки, леску. Объяснил, что все это для личного пользования.

За два месяца мужчина пользовался этой схемой 10 раз. В четырех магазинах он украл рыболовные товары больше чем на 2500 рублей.

-Материалы проверки переданы во Фрунзенский (РОСК) г. Минска, где действиям задержанного дана правовая оценка, рассказала Наталья Ганусевич.

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