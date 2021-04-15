Врачи подтвердили: COVID-19 может уничтожать раковые клетки

А Беларуси есть запас лекарство от онкологических заболеваний, успокоили в Минздраве. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ученые подтвердили способность COVID-19 уничтожать раковые клетки, сообщает Известия со ссылкой на аллерголога-иммунологи Владимира Болибока и старшего научного сотрудника Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгения Черемушкина.

«Любое инфекционное заболевание, в том числе коронавирус, может приводить к тому, что активируется иммунная система и уничтожается злокачественная опухоль», - рассказал Владимир Болибок. Врач напомнил, что одним из первых лекарств против онкологических заболеваний была вытяжка из двух видов бактерий, вызывающих повышение температуры и лихорадку, после чего опухоль начинала регрессировать.

Евгений Черемушкин рассказал, что на данный момент проводятся эксперименты, в ходе которых в ткани опухоли вводят вирусы. Первые результаты ученые предполагают получить в течение трех-пяти лет.

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Минздрав Беларуси опроверг информацию о недостатке лекарств от онкологических заболеваний в стране. Заявлено, что в республике есть как минимум трехмесячный запас препаратов для лечения рака.