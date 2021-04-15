«Гомсельмаш» делает ставку на российских гастарбайтеров: предлагают более 400 вакансий

Гомсельмаш пригласил рабочих из России- с предприятия, выставленного на продажу. Фото: Агроньюс.

Более 400 вакансий готово предоставить предприятие «Гомсельмаш» россиянам – работникам Новозыбковского машиностроительного завода (Брянская область). Как сообщает Агроньюс, предложение было озвучено в ходе визита на директора завода Александра Новикова в Брянскую область.

Россиянам, которых заинтересует предложение, обещан полный соцпакет, высокую зарплату и проживание.

На Новозыбковском машиностроительном заводе белорусская делегация побывала 14 апреля. Делегация осмотрела цеха и производственные мощности предприятия. НМЗ выставлен на торги, отмечает издание.

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В 2020 году Гомсельмаш вошел в список предприятий, которые предлагались для полной или частичной приватизации.