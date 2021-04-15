Родители повезли к врачу ребенка, который выпал из коляски – автомобиль перевернулся

Отец повез трехмесячного малыша, получившего травму, в больницу, и авто перевернулось. Фото: ГАИ.

В Брагинском районе милиция проводит проверку по факту получения травм трехмесячным ребенком. Как рассказали в ГАИ УВД Гомельского облисполкома, семья была на даче, где трехмесячный малыш выпал из коляски и получил травмы.

Родители решили отвезти ребенка в больницу. Они выехали из Брагина и направились в Речицу. В пути 34-летний отец малыша отвлекся от управления автомобилем, машина съехала в кювет и перевернулась.

Ребенка все же доставили в больницу, медики осмотрели его и установили, что у малыша травмы ноги.

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