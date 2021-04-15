Женщина отсидела за убийство матери и зарубила топором отца

Женщина зарубила топором отца-пенсионера. Фото: Следственный комитет.

В Кировском районе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства заведомо престарелого лица с особой жестокостью. Подозреваемой 31 год, убитый – ее 74-летний отец.

Трагедия произошла в деревне Столпище вечером 10 апреля. Женщина была пьяна, поссорилась с отцом и начала избивать его сначала руками, а потом топором и другими предметами. Пенсионер умер на месте от полученных повреждений.

-Ранее женщина была осуждена на 9 лет лишения свободы за убийство матери. Орудием убийства тогда также был топор,- рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Предполагаемые орудия преступления изъяты, назначены экспертизы. В числе прочего эксперты исследуют и психолого-психиатрическое состояние подозреваемой.

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