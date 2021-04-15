Детям, перенесшим COVID-19, угрожает инсульт

Медики рассказали о тяжелых осложнениях после ковида у детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Серьезные неврологические нарушения угрожают детям, которые перенесли COVID-19. Обэтом пишет РИА Новости.

Эти патологии нелегко распознать на начальных стадиях, отмечает издание и приводит статистику, опубликованную научным журналом The Lancet. Исследователи зафиксировали на МРТ неврологические отклонения у 38 детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Четыре из этих несовершеннолетних пациентов умерли от патологий ЦНС, еще четверо получили тромбоишемическую болезно, один ребенок перенес инсульт со множественными кровоизлияниями в мозг.

Врач-невролог детской клиники "Медси" Оксана Загилова назвала возможные нарушения в работе нервной системы у пациентов-детей: цереброваскулит, судороги, угнетение сознания разной степени, энцефалит. Специалист объясняет это тем, что иммунная система из-за недостатка содержания кислорода в крови атакует нервные клетки организма, из-за чего образуются тромбы. Врач-инфекционист Елена Белова назвала еще одну причину поражения ЦНС после ковида – мультивоспалительный синдром.

В то же время российские врачи уточнили, что осложнения у детей, переболевших COVID-19, выявляются крайне редко.

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