Организатора выставки о медиках, правозащитницу Татьяну Гацура-Яворскую выпустили из СИЗО. Фото: zvyano.by

Организатора выставки о медиках правозащитницу Татьяну Гацура-Яворскую выпустили из СИЗО №1, которое находится на Володарского в Минске, вечером 15 апреля. Об этом сообщает «Еврорадио».

Татьяна была освобождена после 10 дней заключения. Также сообщается, что обвинения ей предъявлено не было.

Она рассказала, что в документе на освобождение было написано, что «отпала необходимость содержать под стражей».

Директор Международноно кинофестиваля WATCH DOCS Belarus, активистка «Звена» Татьяна Гацура-Яворская являлась одним из организаторов выставки «Машина дышит, а я – нет», которая была посвящена врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией и политизацией системы здравоохранения.

Выставка открылась 30 марта и должна была завершиться 17 апреля, но уже 1 апреля представители санстанции и МЧС заявили о нарушениях и предписали закрыть помещение до их устранения.

Во вторник, 6 апреля, в офисе и дома у Татьяны прошел обыск. По словам супруга Владимира Яворского, в постановлении на обыск была указана часть 3 статьи 293 Уголовного кодекса – Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках.

В четверг, 8 апреля, состоялись административные суды над всеми задержанными активистками «Звена» - одну оштрафовали и отпустили, еще троим были назначены семь суток административного ареста. Всех признали виновными в неподчинении сотруднику милиции.

- Татьяне тоже дали штраф в размере 50 базовых – 1450 белорусских рублей. Мы ждали ее около изолятора, но адвокат сказала, что Татьяна задержана в качестве подозреваемо по уголовному делу, - рассказал Владимир Яворский.

В четверг, 15 апреля, стало известно о том, что Владимира Яворского депортировали из Беларуси. Он с младшим сыном уехал в Украину. Об этом сообщает портал tut.by всего у пары четверо детей.

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