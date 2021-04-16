Гендиректор «Белавиа» прокомментировал слухи о простое новейшего самолета Boeing 737-8

«Белавиа» получит пять новейших Boeing 737-8. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что «Белавиа» приобрела новейший Boeing 737 MAX 8. Такие самолеты стоят около 80 миллионов долларов, но очутились в скандале из-за чего их перестали называть MAX.

В эфире ОНТ гендиректор авиакомпании заверил, что в Беларуси новейшая «махина» простаивать не будет, а также уточнил стоимость Боингов 737-8. Так, по словам Игоря Чергинца, каталожная стоимость приобретаемых самолетов около 70 - 80 долларов - в зависимости от комплектации, их «Белавиа» покупает в лизинг. Еще он уточнил, что в конце апреля 2021-го года в парке «Белавиа» появится новый Embraer, в мае еще один Boeing.

- По этому контракту у нас останется три Boeing 737-8. Планируется, что два самолета поступят в декабре и один в январе. Но есть возможность сдвинуть сроки, - сообщил глава «Белавиа».

И, продолжая, пояснил, что средний возраст самолетов в авиапарке «Белавиа» составляет 9,5 года, что является «великолепным показателем». В целом, резюмируя подчеркнул, что самолеты Boeing 737-8 MAX совершают полеты по всему миру и не будут простаивать в Беларуси.

СПРАВОЧНО: самолеты Boeing 737-8 успешно эксплуатируются в авиакомпаниях United Airlines, American Airlines, Southwest, Alaska Airlines, GOL, Aeromexico, Air Canada, WestJet, Smartwings, TUI fly и других.

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