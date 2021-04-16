С Еленой Лаевской, сын которой защищает Виктора Бабарико, не продлили контракт в БГУ. Фото: телеграм-канал Law Verum

С Еленой Лаевской, сын которой защищает Виктора Бабарико, не продлили контракт в БГУ. Она преподавала гражданское право на юридическом факультете.

- К ней претензий никаких нет. Наниматель решил не продлевать с ней контракт, хотя она заранее уведомила о своем желании продолжать работу и намерении продлить трудовые отношения. Кроме того, по закону должны были продлить контракт, так как есть норма в статье 261 – 5 Трудового кодекса о том, что наниматель обязан заключить новый контракт с работником, которому до достижения пенсионного возраста остается не более двух лет. И вот это как раз ее случай. Несмотря на безусловную обязанность продлить трудовые отношения, БГУ их не продлевает, несмотря на все их заслуги, - прокомментировал порталу tut.by Дмитрий Лаевский.

Елена Владимировна Лаевская – доцент кафедры гражданского права, кандидат юридических наук. Она проработала в университете 22 года. Лаевская является автором более 150 научных публикаций.

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