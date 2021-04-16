Полетят ли белорусы на море: глава «Белавиа» рассказал о планах на лето 2021

«Белавиа» не планирует открывать совершенно новых направлений летом 2021 года.
Фото: Сергей ГАПОН
В эфире ОНТ гендиректор «Белавиа» рассказал, стоит ли белорусам планировать летний отдых с вылетом из Минска.
Игорь Чергинец однозначно заявил, что «летний сезон будет». Глава «Белавиа» прежде уточнил однако, что новых направлений, которых не было до пандемии, пока так же не будет, но в планах восстановление плотности авиаперелетов допандемического уровня 2019-го года.
- Видим, что более-менее все хорошо. Будут полеты в Турцию, не закрывались и будут продолжаться в Египет, будут Черногория, Албания, Тунис. Не до конца уверенны, в каких объемах будут - Болгария, Греция, допустим, это будут чартерные рейсы. Сочи - вопрос к Российской Федерации, мы очень хотим, но нас не пускают, нет разрешения на полеты, - перечислил гендиректор «Белавиа».
Кроме того, Чергинец заверил, что будут предложения по регулярным рейсам в Грузию, Украину и на Кипр.
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