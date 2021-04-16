«На некоторые огоньки была наклеена красная изолента»: в Боровлянах мужчине дали 15 суток ареста за гирлянду на окне

В Боровлянах мужчине дали 15 суток ареста за гирлянду на окне. Фото: телеграм-канал "Вясна назiрае"

В Боровлянах мужчине дали 15 суток административного ареста за гирлянду на окне. Об этом сообщили правозащитники в телеграм-канале «Вясна назiрае».

В четверг, 15 апреля, в Минском районном суде рассматривали дело о пикетировании гирлядной. Дмитрию Гончарову из Боровлян назначили 15 суток административного ареста.

Дмитрия задержали 14 апреля – к нему домой прихвали два сотрудника милиции. С собой они забрали и гирлянду, которую хозяин квартиры на тот момент уже снял.

В Боровлянском отделе милиции на мужчину был составлен протокол по части 3 статьи 24.23 КоАП. В декабре 2020 года Дмитрия оштрафовали на 20 базовых величин – 580 рублей, за флаг на окне. По этой причине на него составили протокол за «повторное правонарушение».

В суде Дмитрий свою вину не признал. Он рассказал, что гирлянда на окне висела еще с Нового года «для настроения». И добавил, что за несколько дней до задержания сотрудники милиции фотографировали его окно.

Судья Антон Колобов обратил внимание, что на некоторые огоньки была наклеена красная изолента. Он признал Гончарова виновным по части 3 статьи 24.23 КоАП, и назначил ему 15 суток ареста. Гирлянду постановили уничтожить.

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