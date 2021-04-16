«Мы не получили ни копейки»: Гендиректор «Белавиа» о последствиях пандемии и восстановление перевозок уже на 60%

В Беларуси идет восстановление объемов авиаперевозок, но Россия сильно сократилась, а Казахстан фактически не пускает. Фото: Сергей ГАПОН

О том, что к апрелю 2021-го года «Белавиа» смогла восстановить около 60 - 65 процентов авиаперевозок, сообщил в эфире ОНТ глава авиакомпании.

Игорь Чергинец признал, что для «Белавиа» пандемия коронавируса оказалась «очень жестким периодом», который был и продолжается. Но заметил, что в то же время многие компании или прекратили существование, или стоят на коленях, обращаясь к своим правительствам за помощью.

- Мы разговаривали, но в принципе не получили ни копейки помощи, - поделился он, но тут же добавил. - Это не говорит о том, что государственной помощи не было, она была - это содействие в разговорах с зарубежными правительствами, авиационными властями.

Больше всего, заметил он, просела сфера перелетов в Россию и Казахстан. До пандемии «Белавиа» в неделю совершала 150 рейсов в аэропорты России, сейчас их 9. А Казахстан фактически ограничил «Белавиа».

Продолжая тему сокращения пассажиропотока, он уточнил:

- Самым худшим месяцем в 2020-ом году был апрель. «Белавиа» перевезла 7,8% от уровня пассажиров в апреле 2019-го года - падение составило 92%. Сегодня мы восстановились где-то до уровня около 60 - 65% и идет увеличение, - прокомментировал Чергинец.

Еще выше, на уровне 90%, показатель пассажиропотока. Показатель «пассажир на какое-то количество километров» растет благодаря росту количеств дальних рейсов.

- Мы очень надеемся на решение по России. Непонятная ситуация по Казахстану, который нас фактически не пускает. После пика пандемии у нас было больше рейсов (в Казахстан - Прим.), чем сейчас. Казахстан нас ограничил, у нас есть предположения, почему, но не стоит их озвучивать, - заключил гендиректор «Белавиа».

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