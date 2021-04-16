На сайте СТВ изменили информацию в сообщении о праве голосовать от 20 до 70 лет, но в видео оно осталось

На сайте СТВ изменили информацию в сообщении о праве голосовать от 20 до 70 лет Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На сайте телеканала СТВ изменили информацию в сообщении о праве голосовать от 20 до 70 лет, но видео еще осталось. Напомним, что ранее «Космомолка» писала о том, что в четверг, 14 апреля, состоялось очередное заседание комиссии, на котором обсуждали избирательную систему. Было предложено ограничить возраст для голосования в пределах от 20 до 70 лет.

- Представители Конституционной комиссии считают это оптимальным, так как молодые люди уже успеют сформироваться как личности и будут способны оценивать ситуацию реально. А старшее поколение при принятии важного решения еще проявляет активность в общественно-политической жизни страны. На их выбор не сможет никак повлиять состояние здоровья, - прозвучала подобная аргументация.

Чуть позже в текстовой версии статьи, которая размещена на телеканале СТВ, упоминание о предложении сократить количество людей с избирательным правом пропало, но в видео оно осталось.

Почему данный момент был удален из текстовой статьи, на сайте СТВ не указано.

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