«Не удержался и выстрелил из 122-мм гаубицы»: с брестскими десантниками в боевой подготовке поучаствовал 97-летний ветеран

В Бресте десантники пригласили на занятия участника Великой Отечественной войны. Фото: Минобороны.

В Минобороны рассказали, как в Бресте 97-летний ветеран Великой Отечественной войны на занятиях по боевой подготовке «не удержался и выстрелил несколько раз из 122-мм гаубицы».

На днях на одном из полигонов под Брестом проходили занятия по боевой подготовке. На учения пригласили 97-летнего ветерана ВОВ Константина Максимовича Кругликова, одного из участников знаменитой освободительной операции «Багратион».

Ветеран не удержался и выстрелил из гаубицы. Фото: Минобороны.

Ветеран посмотрел, как проходят занятия по боевой подготовке в гаубичной артиллерийской батарее, выстрелил несколько раз из 122-мм гаубицы Д-30. А затем на привале отведал с десантниками армейской каши, поделился воспоминаниями о войне.

На привале 97-летний ветеран поел с десантниками солдатской каши и пожелал мирного неба. Фото: Минобороны.

- Все стало намного мощнее, надежнее, но я хотел бы пожелать, чтобы на нашей белорусской земле был мир, а боевые действия солдаты отрабатывали только в учебных классах и на полигонах, - сказал ветеран.

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