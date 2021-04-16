Экс-глава Белорусской православной церкви Павел назначен на новую работу Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Экс-глава Белорусской православной церкви митрополит Павел назначен на новую работу. Он стал руководителем приходов Московской области. Решение об этом принял Священный Синод Русской православной церкви. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад».

В августе 2020 года митрополит Павел был назначен на Кубанскую кафедру. До этого он являлся патриаршим экзархом всея Беларуси.

Кандидатура патриаршего наместника, созданной на днях Московской митрополии, Синод утвердил посредством удаленной связи.

Митрополит Павел был назначен на пост главы Белорусской православной церкви 25 декабря 2013 года, после того, как митрополит Филарет, руководивший БПЦ более 20 лет, ушел на пенсию по возрасту.

Новым главой Белорусской православной церкви стал 51- летний епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.

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