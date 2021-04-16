Поезда на двух ветках минского метро 17 апреля будут ходить чаще. И вот почему

Поезда на двух ветках минского метро 17 апреля будут ходить чаще Фото: Инна КОРСАК

Поезда на Автозаводской и Могилевской линиях минского метро 17 апреля будут ходить чаще. Это связано с тем, что на субботу, 17 апреля, запланировано проведение республиканского субботника.

- С целью обеспечения пассажиров в день проведения республиканского субботника 17 апреля поезда на Московской и Автозаводской линиях будут ходить по графику рабочей субботы. Интервал движения поездов с 7.00 до 9.00 составит три минуты, с 9.00 до 17.00 – пять-шесть минут, - говорится в сообщении минского метрополитена.

В ведомстве добавили, что на Зеленолужской линии поезда будут ходить по графику субботы.

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