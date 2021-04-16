Дождь 17 - 18 апреля: что говорят народные приметы о погоде на лето

В выходные 17-18 апреля можно предсказать погоду на лето и прогнозы на урожай. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Дождливая погода в середине апреля сохраняется из-за влияния атмосферных фронтов. Мокрыми и прохладными в Беларуси будут и ближайшие выходные, 17 и 18 апреля, днем по всей стране пройдут дожди, сообщает meteoinfo.by.

Так в субботу, 17 апреля, ночью дожди ожидаются местами, а днем уже на большей части территории Беларуси. В некоторых районах возможны и грозы. Ночью будет около +3…+8 градусов, а днем потеплеет до +10…+16 выше ноля.

В воскресенье, 18 апреля, так же ожидается облачная с прояснениями погода. Дожди будут непродолжительными, но по-прежнему в некоторых регионах могут пройти даже и грозы. Однако фронтальный раздел начнет терять свою активность. В ночные часы средняя температура +2…+8 градусов, днем потеплеет до +12…+18.

Однако уже в апреле можно предугадать погоду на лето, конечно, по народным приметам.

В целом сырой апрель «прогнозирует» хорошую пашню и грибное лето. Если в начале лета идут грозы, то лето будет теплым и урожайным. А если в конце теплые дожди, то это тоже к урожаю.

Кстати, во время грозы стоит присмотреться к небу: если молния сверкает, а грома не слышно, то лето, увы, будет засушливым.

Сырой апрель «прогнозирует» хорошее пашню и грибное лето, считали в народе. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Отдельные приметы есть на 17 апреля. Этот день в народе называют «ольховыми смотринами». Что делать - легко догадаться! Поискать в лесу или парке ольху: если она распустилась раньше березы, то лето будет мокрым. Но, если к этому дню уже прилетели журавли, то теплым.

Также надо внимательнее присмотреться и к другим деревьям: множество потрескавшейся коры на стволах берез, кленов и других деревьях, говорит о том, что в ближайшее время установится продолжительная хорошая погода.

Если просыпаетесь рано, понаблюдайте за утренней зорей: если она «золотистая» с желтыми и желто-розовыми тонами, то погода будет ветреной.

У воскресенья, 18 апреля, свое народное название: Федул Теплый Ветряник. Уже по названию можно понять, что с этого дня наступает благоприятная погода. И если этот день, действительно, будет теплым, то вскоре придет бурная теплая весна.

«Но придет в этот день холод, случится ветреная погода - жди ненастья : Федул губы надул», - говаривали в народе.

Гуляя на природе в этот день стоит прислушаться к глухарям: токую жди улучшения погоды, а молчат будет ухудшение.

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