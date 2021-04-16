Фотофакт. Глава Минздрава Пиневич привился от коронавируса вакциной «Спутник V», произведенной на предприятии «Белмедпрепараты»

Глава Минздрава Пиневич привился от коронавируса. Фото: телеграм-канал Минздрава

Глава Министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич 16 апреля привился от коронавируса вакциной «Спутник V», произведенной на предприятии «Белмедпрепараты». Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Можно уже официально заявить, что партия вакцины «Спутник V», которая была произведена на предприятии «Белмедпрепараты», вошла в массовый оборот, - рассказал Пиневич.

Ранее глава Минздрава заявил, что «первая вакцина, которая сойдет с предприятия «Белмедпрепараты» - за мной».

Напомним, что в Беларуси 25 марта начался промышленный выпуск российской вакцины «Спутник V» на базе предприятия «Белмедпрепараты».

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