Польша выслала трех российских дипломатов, а Россия пообещала ответить

Польша выразила "союзническую солидарность" с политическими решениями США. Фото: pixabay.com.

В МИД Польши заявили о том, что посол России получил ноту с информацией о признании персонами нон грата трех сотрудников российского посольства в Варшаве.

В ведомстве заметили, что решение принято из-за того, что российские дипломаты «совершали действия, не соответствующие статусу дипломата и вредящие Польше».

- Польша выражает полную солидарность с принятыми политическими решениями США 15 апреля 2021-го года в отношении России. Согласованные союзнические решения являются наиболее подходящим ответом на враждебные действия Российской Федерации, - заявил польский МИД

Российская сторона предупредила о «зеркальном ответе» на действия польских властей, информирует Интерфакс.

По словам, заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепа, Россия в ответ объявит персонами нон грата трех польских дипломатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кто такой Бурый, из-за которого белорусский МИД предложил польскому консулу покинуть Беларусь в течение 48 часов.

Скандал разгорелся из-за участия генерального консула в мероприятии, посвященном Ромуальду Райсу, которого в Беларуси считают убийцей белорусов, а в Польше оправдали (подробности).

Макей прокомментировал предложение о переносе переговоров по Донбассу из Минска в «нейтральную» Польшу.

Главу МИД Беларуси данная идея рассмешила (подробности).

Симметричный ответ: Великобритания высылает двух белорусских дипломатов.

А посла Максима Ермоловича вызвали в МИД Соединенного Королевства (подробности).