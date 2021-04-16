МВД: В Барановичах задержан подозреваемый в убийстве женщины, части тела которой обнаружили в мусорном контейнере

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

В Министерстве внутренних дел рассказали, что был задержан подозреваемый в убийстве женщины, части тела которой обнаружили в мусорном контейнере 14 апреля. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- На место случившегося оперативно выехала следственно-оперативная группа. Около соседнего дома сотрудники милиции обнаружили еще одну сумку с частями тела. Эксперты областного ГКСЭ смогли установить личность жертвы. Ей оказалась 45-летняя местная жительница. К ее месту жительства приехали сотрудники уголовного розыска. Родственник женщины рассказал, к кому она накануне собиралась в гости, - проинформировали в МВД.

И добавили, что в квартире, адрес которой указал родственник женщины, никого не было.

- Удалось установить, что квартира принадлежит 50-летнему мужчине из Минска. Спустя несколько часов он был задержан в столице сотрудниками ОМОНа. Возбуждено уголовное дело, - отметили в МВД.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Годовалый ребенок и его бабушка погибли во время пожара в агрогородке в Минской области.

Прчиины возгорания и гибели людей устанавливаются. (подробности)

Женщина отсидела за убийство матери и зарубила топором отца.

Орудием убийства матери тоже был топор. (подробности)