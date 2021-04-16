МВД: В Барановичах задержан подозреваемый в убийстве женщины, части тела которой обнаружили в мусорном контейнере

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В Министерстве внутренних дел рассказали, что был задержан подозреваемый в убийстве женщины, части тела которой обнаружили в мусорном контейнере 14 апреля. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.
- На место случившегося оперативно выехала следственно-оперативная группа. Около соседнего дома сотрудники милиции обнаружили еще одну сумку с частями тела. Эксперты областного ГКСЭ смогли установить личность жертвы. Ей оказалась 45-летняя местная жительница. К ее месту жительства приехали сотрудники уголовного розыска. Родственник женщины рассказал, к кому она накануне собиралась в гости, - проинформировали в МВД.
И добавили, что в квартире, адрес которой указал родственник женщины, никого не было.
- Удалось установить, что квартира принадлежит 50-летнему мужчине из Минска. Спустя несколько часов он был задержан в столице сотрудниками ОМОНа. Возбуждено уголовное дело, - отметили в МВД.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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