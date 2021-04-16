Начался суд над Тимой Белорусских. Музыкант зашел в зал за полчаса до заседания

Тима Белорусских с адвокатом Марией Колесовой-Гудилиной Фото: Павел МАРТИНЧИК

В суде Московского района начали рассматривать дело 22-летнего музыканта Тимы Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) и его друга по фамилии Кривецкий. Молодым людям инкриминируют незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта.

По версии следствия, молодые люди в декабре и январе купили более 1,96 грамма гашиша через интернет. Часть употребили в игровом клубе, остальное и 0,0375 грамма амфетамина у них нашли при обыске. В ходе следствия обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. После этого материалы ушли в прокуратуру.

В суд Тима Белорусских пришел за полчаса до начала судебного заседания вместе с адвокатом Марией Колесовой-Гудилиной. Вскоре в суд пришли и друзья Тимофея. Фотографов негосударственных СМИ, в том числе фотографа "Комсомолки" в здание суда не пустили.