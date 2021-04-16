Литва заявили, что полтора месяца уже не платит за энергию с БелАЭС

В Литве заявили, что больше не платят за энергию с Белорусской АЭС. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что Беларусь не получает доходов от государств Балтии за выработанную на БелАЭС электроэнергию, в интервью Delfi рассказал министр энергетики Литвы.

По словам Витаутаса Будзинаускаcа, поступлений от Литвы нет уже более 1,5 месяцев.

Заметим, что с момента включения первого энергоблока Белорусской АЭС в сеть Литва остановила пропуск электроэнергии из Беларуси через свою границу. Тогда же остановится и официальный экспорт электроэнергии из нашей страны в балтийские государства.

Однако специфика устройства взаимозаменяемых потоков электроэнергии такова, что, по мнению литовской стороны, официально покупая российскую электроэнергию страны Балтии реально получали белорусскую. А Украина, покупая белорусское электричество, получала на деле российское. Поэтому в Литве, несмотря на прекращение экспорта, все равно считали, что платят за энергию с БелАЭС. В феврале Украина прекратила закупки электроэнергии, соответственно, потоки остановились.

- Можно утверждать, что более полутора месяцев импорта из Беларуси у нас нет, и мы не платим за строительство БелАЭС. Мы довольны той ситуацией, которая сложилась сейчас, но методика, которую применяют Эстония и Латвия, не исключает, что в будущем ситуация может повторить, - заметил Будзинаускаc.

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