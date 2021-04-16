Следственный комитет России готов оказать помощь Беларуси в расследовании уголовного дела по факту геноцида в годы ВОВ
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Следственный комитет России готов оказать Беларуси помощь в расследовании уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом агентству РИА-Новости рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.
- Если в Следственный комитет России поступит запрос от Беларуси с просьбой оказать содействие в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны со стороны российского ведомства, безусловно, будет оказана вся необходимая методическая и практическая помощь, - отметила Светлана Петренко.
Она также напомнила про соглашения о сотрудничестве ведомств двух стран и договоренности, по которой Россия может направлять в Беларусь наиболее опытных сотрудников для оказания помощи при проведении отдельных следственных процессуальных действий.
Напомним, что Генеральная прокуратура 9 апреля возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.
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