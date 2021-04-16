Видеофакт. Ургант пошутил о запрете продукции Nivea в Беларуси

Ургант пошутил о запрете продукции Nivea в Беларуси. Фото: скриншот с видео

Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант», которая выходит в вечернем эфире на 1 канале, пошутил о запрете продукции Nivea в Беларуси.

- Запретили, какое неожиданное слово для белорусских властей, ввоз части продукции немецкой косметической компании, которая отказалась спонсировать Чемпионат мира по хоккею – 2021 года. Пройти он должен был в Минске и Риге. Данная компания занимается изготовлением косметической продукции, в частности, для бритья и после бритья. И после этого запрета очень легко будет определить, у кого остались запасы этой косметики, а у кого – нет, - пошутил Ургант.

Напомним, что немецкая компания Nivea отказалась быть спонсором Чемпионата мира по хоккею – 2021 года, если он пройдет в Минске.

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