Экс-президент Армении Серж Саргсян отреагировал на заявление Лукашенко

Саргсян раскритиковал заявление Лукашенко о карабахском конфликте. Фото: nashaarmenia.info.

Во время визита в Азербайджан Александр Лукашенко заявил, что власти Армении отказались от урегулирования карабахского конфликта мирным путем. Это его высказывание прокомментировал бывший президент Армении Серж Саргсян, сообщает информагентство News.am.

Так Саргсян пожелал, чтобы у белорусов никогда не было «такого «миролюбивого» соседа», имея ввиду азербайджано-армянские отношения.

- Так как через некоторое время окажется, что Минск - древний азербайджанский город, а белорусского народа как такового не существовало, - привел пример он.

И продолжил, что при таком сценарии «алиевская историческая справедливость должна восторжествовать на этих территориях со всеми вытекающими из этого последствиями».

Саргсян также призвал желающих поискать на просторах сети «якобы миролюбивые высказывания» президента Алиева и сделать выводы. Так как заявления азербайджанского руководства, по его мнению, содержат антиармянские и воинственные ноты.

- Полученные результаты можете отправить Александру Лукашенко, чтобы тот сравнил свое представление о мире и справедливости с идеями мира его друга Алиева, - критично подчеркнул Саргсян, общаясь с журналистами.

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