Пиневич – о третьей волне коронавируса: «В Беларуси пока лавинообразного роста заболеваемости нет, но есть прирост госпитализаций»

Глава Минздрава отметил что пока в Беларуси нет лавинообразного роста заболеваемости коронавирусом. Фото: БелТА

Глава Министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что пока нет лавинообразного роста заболеваемости коронавирусом. Его слова приводит БелТА.

- Да, мы уже отмечаем характерные признаки нового эпидемического подъема. Но стоит отметить, что темп прироста числа заболевших не такой, как был осенью 2020 года. Пока нет лавинообразного роста, но нам очень не нравится последний метеопрогноз. Из-за дождливой погоды люди будут вынуждены больше находиться в закрытых помещениях, - рассказал Пиневич.

По словам министра здравоохранения, в сравнении с предыдущими волнами COVID-19 темп прироста пациентов, которые госпитализируются в больницы со средней и тяжелой формами коронавируса, в разы выше, чем тех, кто остается лечиться на амбулаторном этапе.

Напомним, что Дмитрий Пиневич 16 апреля привился вакциной «Спутник V», которая была выпущена на базе предприятия «Белмедпрепараты».

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